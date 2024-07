Tequila Drinks with Drew

TCL photographer Drew Schingen gives us tequila cocktail recipes that aren’t margaritas.

Ranch Water

2 OZ. SILVER TEQUILA

2 OZ. LIME JUICE

4 OZ SPARKLING WATER

FILL A GLASS WITH ICE. ADD TEQUILA, LIME JUICE, AND ORANGE LIQUEUR, IF USING. STIR, THEN TOP WITH SPARKLING WATER.

Tequila Sunrise

4 OZ. ORANGE JUICE

2 OZ. SILVER TEQUILA

1/2 OZ. GRENADINE

ORANGE SLICE, FOR GARNISH

MARASCHINO CHERRY, FOR GARNISH

FILL A TALL GLASS WITH ICE. ADD ORANGE JUICE AND TEQUILA AND STIR TO COMBINE. ADD GRENADINE, THEN GARNISH WITH AN ORANGE SLICE AND A MARASCHINO CHERRY.

Paloma Cocktail

1 LIME WEDGE

SPLASH LIME

2 OZ. GRAPEFRUIT JUICE

2 OZ. TEQUILA

2 OZ. LEMON LIME SODA

FILL PREPARED GLASS WITH ICE. ADD GRAPEFRUIT JUICE, TEQUILA, LIME JUICE, AND A PINCH OF SALT. TOP OFF WITH CLUB SODA AND GENTLY STIR WITH A BAR SPOON.

