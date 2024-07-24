Tequila Drinks with Drew
TCL photographer Drew Schingen gives us tequila cocktail recipes that aren’t margaritas.
Ranch Water
2 OZ. SILVER TEQUILA
2 OZ. LIME JUICE
4 OZ SPARKLING WATER
FILL A GLASS WITH ICE. ADD TEQUILA, LIME JUICE, AND ORANGE LIQUEUR, IF USING. STIR, THEN TOP WITH SPARKLING WATER.
Tequila Sunrise
4 OZ. ORANGE JUICE
2 OZ. SILVER TEQUILA
1/2 OZ. GRENADINE
ORANGE SLICE, FOR GARNISH
MARASCHINO CHERRY, FOR GARNISH
FILL A TALL GLASS WITH ICE. ADD ORANGE JUICE AND TEQUILA AND STIR TO COMBINE. ADD GRENADINE, THEN GARNISH WITH AN ORANGE SLICE AND A MARASCHINO CHERRY.
Paloma Cocktail
1 LIME WEDGE
SPLASH LIME
2 OZ. GRAPEFRUIT JUICE
2 OZ. TEQUILA
2 OZ. LEMON LIME SODA
FILL PREPARED GLASS WITH ICE. ADD GRAPEFRUIT JUICE, TEQUILA, LIME JUICE, AND A PINCH OF SALT. TOP OFF WITH CLUB SODA AND GENTLY STIR WITH A BAR SPOON.