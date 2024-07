Willa’s Oat Milk

TCL reporter Kelli Hanson tells us about Willa’s, a company that makes organic oat milk using the whole oat.

Willa’s is launching in over 200 Targets nationwide, including stores in these cities:

IL: Chicagoland & Greater Illinois

MI: Detroit & Ann Arbor, etc.

IN: Indianapolis, Bloomington, Carmel, Evansville, Fishers, Granger

MO: St. Louis, Kansas City, Springfield, Kirkwood, Lees Summit

MN: Twin Cities, Rochester, Duluth

OH: Avo, Cincinnati, Columbus, etc.

PA: Pittsburgh

WI: Madison, Milwaukee, Eau Claire

IO: Iowa Metros

TN: Nashville

KS: Kansas Metros

NE: Omaha & Lincoln

CO: Boulder, Denver

VA: Fredericksburg, Gainesville, Leesburg, Manassas, Brookfield

ND: Bismarck, Grand Forks, Minot

KY: Louisville

SD: Rapid City