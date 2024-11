Roku’s Director of Retail Mike Kokkinen and KS95’s Dez join Ben and Elizabeth to play a game learning about Minnesota pop culture and some of the great savings you can get on Roku products this season!

To learn more about Roku, click here.

To register and learn more about Clouds Choir for a Cause, click here.

Click on any of the product names below to learn more and order the products featured in the segment:

• Roku Streaming Stick 4K

• Roku Streambar SE

• Roku Indoor Cameras

• Roku Wired Video Doorbell

• Roku Indoor Cam 2 pack

• Roku Light Strips

• Roku 75″ Pro Series