Drinks with Drew – Brunch Drinks
TCL photographer Drew Schingen makes some special cocktails perfect for brunch.
Sunday Sunshine
1 PART VODKA
2 PART MANGO JUICE
3 PART ORANGE JUICE FILL WITH SPARKLING WINE
Bees Knees Cocktail
1/2 OZ HONEY SYRUP
1 OZ LEMON JUICE (ABOUT ½ MEDIUM LEMON)
2 OZ GIN LEMON TWIST, FOR GARNISH
TO MAKE THE HONEY SYRUP: COMBINE EQUAL PARTS HONEY AND WATER WARM IN THE WATER UNTIL YOU CAN COMPLETELY STIR THE HONEY INTO THE WATER. SET ASIDE.
TO MAKE THE COCKTAIL, FILL A GLASS WITH ICE. POUR IN THE HONEY SYRUP, LEMON JUICE AND GINS STIR UNTIL THE MIXTURE IS VERY COLD, ABOUT 30 SECONDS. STRAIN THE DRINK INTO A COUPE OR MARTINI GLASS. TWIST THE LEMON PEEL OVER THE COCKTAIL TO RELEASE SOME OF ITS OILS, THEN DROP IT IN. ENJOY WHILE COLD.