Caramelized Onion Dip – Kids in the Kitchen
Dez from KS95 makes her caramelized onion dip with her kids Dusty and River for the third day of Kids in the Kitchen Week brought to you by Coborn’s.
Caramelized Onion Dip Recipe
Ingredients:
3 MEDIUM SIZE YELLOW ONIONS
2 TABLESPOONS SALTED BUTTER
2 TEASPOONS EACH SALT AND SUGAR
¼ CUP DRY WHITE WINE (OR WATER)
12 OUNCES SOUR CREAM
8 OUNCES CHREAM CHEESE, SOFTENED
1 CLOVE FRESH GARLIC, GRATED (OPTIONAL)
FRESH FLAT-LEAF PARSLEY, MINCED, TO TASTE
A FEW DASHES OF WORCHESTERSHIRE SAUCE OR SOY SAUCE, TO TASTE
Instructions:
- PREP: PEEL THE ONIONS AND SLICE THEM VERY THINLY.
- SAUTE: HEAT THE BUTTER IN A NON-STICK SKILLET OVER MEDIUM HEAT. ADD THE ONIONS, SPRINKLE WITH SALT AND SUGAR, AND SAUTE FOR 10-15 MINUTES, STIRRING EVERY FEW MINUTES. POUR A BIT OF WINE (OR WATER) IN AND LET IT SIZZLE OUT. STIR, ADD WINE, SIZZLE, ETC. AFTER ABOUT 30 MINUTES, YOUR ONIONS SHOULD BE DEEPLY GOLDEN BROWN AND FRAGRANT.