Route 66 NHRA Nationals Pairings

At Route 66 Raceway Joliet, Ill. Sunday’s Pairings Top Fuel

1. Doug Kalitta, 3.661 seconds, 335.40 mph vs. 16. Lex Joon, 4.099, 249.35; 2. Tony Stewart, 3.679, 332.43 vs. 15. Terry Totten, 4.003, 271.02; 3. Shawn Langdon, 3.687, 335.65 vs. 14. Kyle Wurtzel, 3.937, 242.50; 4. Antron Brown, 3.691, 338.09 vs. 13. T.J. Zizzo, 3.784, 330.72; 5. Justin Ashley, 3.697, 337.50 vs. 12. Brittany Force, 3.780, 327.03; 6. Steve Torrence, 3.715, 333.74 vs. 11. Spencer Massey, 3.776, 322.27; 7. Shawn Reed, 3.720, 334.82 vs. 10. Dan Mercier, 3.755, 334.24; 8. Josh Hart, 3.735, 329.02 vs. 9. Clay Millican, 3.743, 330.55.

Did Not Qualify: 17. Will Smith, 4.159, 231.08.

Funny Car

1. Jack Beckman, Chevy Camaro, 3.859, 332.75 vs. 16. Dave Richards, Ford Mustang, 4.085, 311.49; 2. Paul Lee, Dodge Charger, 3.866, 329.42 vs. 15. Buddy Hull, Charger, 4.057, 319.98; 3. Matt Hagan, Charger, 3.880, 331.85 vs. 14. Blake Alexander, Charger, 4.040, 321.04; 4. J.R. Todd, Toyota GR Supra, 3.884, 336.40 vs. 13. Cruz Pedregon, Charger, 4.029, 325.69; 5. Bob Tasca III, Mustang, 3.887, 335.15 vs. 12. Daniel Wilkerson, Mustang, 3.998, 319.22; 6. Ron Capps, GR Supra, 3.889, 330.88 vs. 11. Alexis DeJoria, Charger, 3.997, 324.05; 7. Austin Prock, Camaro, 3.910, 333.58 vs. 10. Bobby Bode, Mustang, 3.957, 322.96; 8. Chad Green, Mustang, 3.938, 324.83 vs. 9. Spencer Hyde, Mustang, 3.945, 302.48.

Did Not Qualify: 17. Chris King, 5.546, 130.34; 18. Justin Schriefer, 6.193, 195.79; 19. Dale Creasy Jr., 6.758, 98.74.

Pro Stock Motorcycle

1. Gaige Herrera, Suzuki, 6.717, 202.36 vs. Bye; 2. Matt Smith, Buell, 6.727, 204.26 vs. 15. Wesley Wells, Suzuki, 7.227, 186.79; 3. Richard Gadson, Suzuki, 6.737, 202.27 vs. 14. Lance Bonham, Buell, 7.075, 188.46; 4. Angie Smith, Buell, 6.789, 201.31 vs. 13. Geno Scali, Suzuki, 6.991, 194.27; 5. Kelly Clontz, Suzuki, 6.794, 200.02 vs. 12. Chris Bostick, Suzuki, 6.865, 198.44; 6. Ryan Oehler, EBR, 6.796, 200.77 vs. 11. Steve Johnson, Suzuki, 6.847, 197.86; 7. Jianna Evaristo, Buell, 6.800, 201.82 vs. 10. Chase Van Sant, Suzuki, 6.839, 200.14; 8. Marc Ingwersen, EBR, 6.812, 199.05 vs. 9. John Hall, Beull, 6.836, 199.40.

