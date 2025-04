NHRA Four Wide Nationals Results

Sunday

At The Strip at Las Vegas Motor Speedway

Las Vegas

Final Finish Order

Top Fuel

1. Tony Stewart; 2. Antron Brown; 3. Justin Ashley; 4. Jasmine Salinas; 5. Steve Torrence; 6. Shawn Reed; 7. Josh Hart; 8. Doug Kalitta; 9. Clay Millican; 10. Steven Chrisman; 11. Brittany Force; 12. Scott Palmer; 13. Rob Passey; 14. Shawn Langdon; 15. Terry Totten.

Funny Car

1. Austin Prock; 2. Paul Lee; 3. Dave Richards; 4. Matt Hagan; 5. Daniel Wilkerson; 6. Cruz Pedregon; 7. J.R. Todd; 8. Spencer Hyde; 9. Chad Green; 10. Bobby Bode; 11. Ron Capps; 12. Buddy Hull; 13. Jack Beckman; 14. Jason Rupert; 15. Hunter Green; 16. Bob Tasca III.

Pro Stock

1. Dallas Glenn; 2. Matt Hartford; 3. Greg Anderson; 4. Matt Latino; 5. Deric Kramer; 6. Cristian Cuadra; 7. Cory Reed; 8. Mason McGaha; 9. Jeg Coughlin; 10. David Cuadra; 11. Chris McGaha; 12. Fernando Cuadra Jr.; 13. Cody Coughlin; 14. Eric Latino; 15. Aaron Stanfield; 16. Brandon Foster.

Round-by-Round Results

Top Fuel

First Round

Tony Stewart, 3.864, 321.19 and Steve Torrence, 3.846, 328.94 def. Steven Chrisman, 4.097, 279.79 and Rob Passey, 4.722, 185.38; Antron Brown, 3.779, 329.02 and Jasmine Salinas, 3.930, 290.76 def. Scott Palmer, 4.772, 141.24 and Shawn Langdon, 5.021, 151.87; Shawn Reed, 3.851, 321.58 and Josh Hart, 4.190, 237.75 def. Brittany Force, 4.293, 285.41 and Terry Totten, 5.261, 134.36; Doug Kalitta, 3.774, 317.12 and Justin Ashley, 4.022, 280.08 def. Clay Millican, 4.080, 230.53.

Semifinals

Brown, 3.903, 313.88 and Salinas, 3.994, 307.23 def. Reed, 4.514, 267.85 and Hart, 6.319, 101.76; Stewart, 3.943, 303.50 and Ashley, 4.090, 269.94 def. Torrence, 3.928, 294.82 and Kalitta, 7.089, 105.31.

Final

Stewart, 3.870, 317.42 def. Brown, 3.912, 302.35, Ashley, 3.965, 304.25 and Salinas, 4.237, 196.67.

Funny Car

First Round

Spencer Hyde, Ford Mustang, 3.994, 320.43 and Dave Richards, Mustang, 4.163, 292.96 def. Buddy Hull, Dodge Charger, 5.157, 155.19 and Hunter Green, Charger, 6.732, 94.59; Paul Lee, Charger, 4.074, 277.32 and Daniel Wilkerson, Mustang, 4.242, 261.17 def. Chad Green, Mustang, 4.493, 206.42 and Bob Tasca III, Mustang, broke; Austin Prock, Chevy Camaro, 4.107, 285.53 and Cruz Pedregon, Charger, 4.270, 224.70 def. Ron Capps, Toyota GR Supra, 4.567, 189.76 and Jason Rupert, Mustang, 5.411, 137.86; Matt Hagan, Charger, 4.142, 264.39 and J.R. Todd, GR Supra, 4.382, 261.27 def. Bobby Bode, GR Supra, 4.557, 234.57 and Jack Beckman, Camaro, 5.332, 136.19.

Semifinals

Hagan, 4.126, 304.05 and Lee, 4.140, 289.76 def. Wilkerson, 4.249, 287.29 and Todd, 4.490, 199.88; Prock, 3.964, 322.88 and Richards, 4.354, 214.35 def. Pedregon, 4.446, 202.52 and Hyde, 10.331, 71.54.

Final

Prock, 4.009, 316.01 def. Lee, 4.042, 311.77, Richards, 4.320, 227.80 and Hagan, 7.965, 87.66.

Pro Stock

First Round

Cory Reed, Chevy Camaro, 6.696, 205.41 and Matt Hartford, Camaro, 6.631, 205.91 def. Fernando Cuadra Jr., Camaro, 6.719, 202.70 and Brandon Foster, Camaro, DQ; Mason McGaha, Camaro, 6.670, 206.51 and Dallas Glenn, Camaro, 6.640, 206.32 def. David Cuadra, Camaro, 6.677, 205.51 and Aaron Stanfield, Camaro, 6.687, 205.41; Matt Latino, Camaro, 6.679, 205.32 and Deric Kramer, Camaro, 6.669, 205.79 def. Chris McGaha, Camaro, 6.684, 205.35 and Cody Coughlin, Camaro, 6.653, 205.35; Greg Anderson, Camaro, 6.612, 206.01 and Cristian Cuadra, Ford Mustang, 6.664, 205.35 def. Jeg Coughlin, Camaro, 6.660, 205.04 and Eric Latino, Camaro, 6.670, 203.16.

Semifinals

Glenn, 6.636, 206.32 and M. Latino, 6.697, 205.29 def. Kramer, 6.694, 206.10 and M. McGaha, 6.867, 205.66; Hartford, 6.638, 205.66 and Anderson, 6.635, 206.16 def. C. Cuadra, 24.484, 29.32 and Reed, 6.704, 203.31.

Final

Glenn, 6.649, 206.83 def. Hartford, 6.638, 205.85, Anderson, 6.677, 203.55 and M. Latino, 6.699, 205.63.

Point Standings

Top Fuel

1. Shawn Langdon, 332; 2. Tony Stewart, 316; 3. Antron Brown, 312; 4. Doug Kalitta, 286; 5. Jasmine Salinas, 271; 6. Brittany Force, 244; 7. Clay Millican, 231; 8. Justin Ashley, 194; 9. (tie) Josh Hart, 172; Steve Torrence, 172.

Funny Car

1. Paul Lee, 313; 2. Jack Beckman, 307; 3. Austin Prock, 292; 4. Matt Hagan, 269; 5. Chad Green, 225; 6. Daniel Wilkerson, 213; 7. Ron Capps, 196; 8. Cruz Pedregon, 191; 9. Bob Tasca III, 185; 10. J.R. Todd, 178.

Pro Stock

1. Greg Anderson, 442; 2. Dallas Glenn, 438; 3. Matt Hartford, 282; 4. Cory Reed, 261; 5. Deric Kramer, 202; 6. Mason McGaha, 190; 7. Jeg Coughlin, 188; 8. Eric Latino, 174; 9. Aaron Stanfield, 172; 10. Matt Latino, 134.

