Tuesday morning forecast

Ken Barlow KSTP
Ken Barlow
Ken Barlow Chief Meteorologist

NO MAJOR STORMS LURKING OUT THERE INTO NEXT WEEK

NO ARCTIC AIR IN SIGHT EITHER

TODAY: FADING SUNSHINE THEN MOSTLY CLOUDY WITH A SHOWER/FLAKES POSSIBLE LATER TODAY. HIGH: 38

TONIGHT: CLOUDY WITH OCCASIONAL RAIN. LOW: 35

WEDNESDAY: EARLY SHOWER THEN PARIAL CLEARING. HIGH: 40/28

THURSDAY:  PARTLY SUNNY. HIGH: 36/19

FRIDAY: PARTLY SUNNY. HIGH:  45/24

SATURDAY: MILD. PARTIAL SUN. HIGH: 45/30

SUNDAY: PARTLY SUNNY. HIGH: 45/30

MONDAY: MAINLY CLOUDY WITH A FEW RAIN OR SNOW SHOWERS. HIGH: 41/26