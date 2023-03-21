Tuesday morning forecast
NO MAJOR STORMS LURKING OUT THERE INTO NEXT WEEK
NO ARCTIC AIR IN SIGHT EITHER
TODAY: FADING SUNSHINE THEN MOSTLY CLOUDY WITH A SHOWER/FLAKES POSSIBLE LATER TODAY. HIGH: 38
TONIGHT: CLOUDY WITH OCCASIONAL RAIN. LOW: 35
WEDNESDAY: EARLY SHOWER THEN PARIAL CLEARING. HIGH: 40/28
THURSDAY: PARTLY SUNNY. HIGH: 36/19
FRIDAY: PARTLY SUNNY. HIGH: 45/24
SATURDAY: MILD. PARTIAL SUN. HIGH: 45/30
SUNDAY: PARTLY SUNNY. HIGH: 45/30
MONDAY: MAINLY CLOUDY WITH A FEW RAIN OR SNOW SHOWERS. HIGH: 41/26