Forecast First Alert: It will be a dangerously hot and humid Fourth of July

Mace Michaels KSTP

Dangerous heat levels expected for the 4th of July

MSP Forecast Friday Morning, July 4, 2025 – Meteorologist Mace Michaels

***HEAT ADVISORY***

TODAY:  CLOUDS AND ISOLATED SHOWERS EXIT THIS MORNING, THEN MOSTLY SUNNY, HOT, HUMID.  HIGH: 92, HEAT INDEX NEAR 100.  WIND: SSW 10-15 MPH.

TONIGHT:  INCREASING CLOUDS, WARM, STICKY, SHOWERS AND THUNDERSTORMS (40%) DEVELOPING OVERNIGHT.  LOW:  75.  WIND:  SSW NEAR 10 MPH.

SATURDAY:  MOSTLY CLOUDY, MUGGY, OCCASIONAL SHOWERS AND THUNDERSTORMS (80%). RAIN DIMINISHING IN THE EVENING.  80/65.

SUNDAY: MOSTLY SUNNY, LESS HEAT AND HUMIDITY.  82/64.

MONDAY:  PARTLY CLOUDY, PM STORMS POSSIBLE (40%). 82/67.

TUESDAY: A MIX OF SUN AND CLOUDS, A FEW THUNDERSTORMS (50%).  83/67.

WEDNESDAY:  PARTLY CLOUDY, ISOLATED SHOWERS AND THUNDERSTORMS (30%).  84/65.

THURSDAY: PARTLY CLOUDY, SEASONABLE.  85/67.