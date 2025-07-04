Forecast First Alert: It will be a dangerously hot and humid Fourth of July
MSP Forecast Friday Morning, July 4, 2025 – Meteorologist Mace Michaels
***HEAT ADVISORY***
TODAY: CLOUDS AND ISOLATED SHOWERS EXIT THIS MORNING, THEN MOSTLY SUNNY, HOT, HUMID. HIGH: 92, HEAT INDEX NEAR 100. WIND: SSW 10-15 MPH.
TONIGHT: INCREASING CLOUDS, WARM, STICKY, SHOWERS AND THUNDERSTORMS (40%) DEVELOPING OVERNIGHT. LOW: 75. WIND: SSW NEAR 10 MPH.
SATURDAY: MOSTLY CLOUDY, MUGGY, OCCASIONAL SHOWERS AND THUNDERSTORMS (80%). RAIN DIMINISHING IN THE EVENING. 80/65.
SUNDAY: MOSTLY SUNNY, LESS HEAT AND HUMIDITY. 82/64.
MONDAY: PARTLY CLOUDY, PM STORMS POSSIBLE (40%). 82/67.
TUESDAY: A MIX OF SUN AND CLOUDS, A FEW THUNDERSTORMS (50%). 83/67.
WEDNESDAY: PARTLY CLOUDY, ISOLATED SHOWERS AND THUNDERSTORMS (30%). 84/65.
THURSDAY: PARTLY CLOUDY, SEASONABLE. 85/67.