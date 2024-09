Perficient faz parceria com Atlanta Falcons e estende parceria com Atlanta United

SAINT LOUIS & ATLANTA–(BUSINESS WIRE)–set 5, 2024–

Perficient, Inc. (Nasdaq: PRFT) (“Perficient”), a líder mundial em consultoria digital que transforma as maiores empresas e marcas do mundo, anunciou hoje uma parceria de vários anos com a Atlanta Falcons da National Football League (NFL), expandindo seu relacionamento com a AMB Sports and Entertainment (AMBSE). Esta parceria tem por base a cooperação contínua da Perficient com a Atlanta United da Major League Soccer (MLS) e estende sua experiência em transformação digital a ambos os times.

Perficient Official Digital Strategy Partner of the Atlanta Falcons (Photo: Business Wire)

Como parte da parceria, a Perficient irá atuar como a Parceira Oficial de Estratégia Digital da Atlanta Falcons. A parceria irá aproveitar as soluções tecnológicas inovadoras da Perficient através da implementação de tecnologias digitais de ponta, a fim de aperfeiçoar o modo como os fãs interagem com o time tanto no dia do jogo como ao longo do ano.

“Atlanta é um mercado de negócios próspero, rico em empresas da Fortune 500 se transformando digitalmente para proporcionar experiências inovadoras e incríveis ao cliente”, disse Bill Davis, Vice-Presidente Sênior de Marketing da Perficient. “Estamos animados em investir ainda mais na comunidade de Atlanta ao somar os Falcons, uma organização muito respeitada por seu intenso foco na experiência do cliente e também profundamente comprometida com a região de Atlanta e à nossa combinação de parcerias. E estamos na expectativa de oferecer às propriedades da Arthur M. Blank Sports and Entertainment soluções tecnológicas impactantes e inovadoras, que aproveitem a IA generativa e muito mais.”

Os Falcons se unem ao Atlanta United, ao Dallas Mavericks e ao Minnesota Timberwolves da NBA, ao St. Louis Cardinals da MLB e ao profissional do PGA TOUR, Sepp Straka, como parceiros da Perficient.

“É gratificante receber a Perficient em nossa família de parceiros dos Falcons”, disse Nana-Yaw Asamoah, Vice-Presidente Sênior e Diretora comercial da AMBSE, “A Perficient tem sido uma parceira valiosa para o Atlanta United, e esperamos seu apoio para impulsionar a transformação digital dos Falcons. Esta parceria não apenas melhora nossas operações, mas também amplia o engajamento dos fãs através da tecnologia de ponta.”

Para saber mais sobre a parceria, veja o vídeo de anúncio.

Sobre a Perficient

A Perficient é líder mundial em consultoria digital. Imaginamos, criamos, projetamos e executamos soluções de transformação digital que ajudam nossos clientes a exceder as expectativas dos clientes, superar a concorrência e expandir seus negócios. Com estratégia, criatividade e recursos tecnológicos inigualáveis, trazemos grandes ideias e ideias inovadoras, junto com um enfoque prático para ajudar as maiores empresas e marcas do mundo a obter sucesso. Negociada no Nasdaq Global Select Market, a Perficient é membro do índice Russell 2000 e do índice S&P SmallCap 600. Para mais informação, acesse www.perficient.com.

Sobre a AMBSE

A AMB Sports and Entertainment é parte da Blank Family of Businesses, composta pela Atlanta Falcons da National Football League, pelo Atlanta United FC da Major League Soccer, pelo Mercedes-Benz Stadium, pelo Atlanta Drive GC e pelo PGA TOUR Superstore.

