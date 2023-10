Perficient anuncia parceria com o Minnesota Timberwolves

ST. LOUIS–(BUSINESS WIRE)–out 9, 2023–

A Perficient, Inc. (Nasdaq: PRFT) (“Perficient”), a empresa de consultoria digital líder global que transforma as maiores empresas e as maiores marcas do mundo, anunciou hoje que firmou uma parceria com o Minnesota Timberwolves da NBA.

“Minneapolis é um mercado de negócios próspero, rico em empresas da Fortune 500 que estão passando por transformações digitais para oferecer experiências inovadoras e incríveis aos clientes”, disse Bill Davis, vice-presidente sênior de marketing da Perficient. “Por mais de duas décadas, a Perficient capacitou muitas das maiores marcas de Minnesota e estamos entusiasmados com a parceria com os Timberwolves, uma organização muito respeitada por seu intenso foco na experiência do cliente e também profundamente comprometida com a região de Minneapolis.”

Os Timberwolves juntam-se ao Dallas Mavericks da NBA, ao Atlanta United da MLS, ao St. Louis Cardinals da MLB e ao St. Louis Blues da NHL como parceiros da Perficient. Sob os termos do acordo, a Perficient receberá uma variedade de benefícios de marketing e envolvimento corporativo.

“É empolgante acrescentar uma empresa de consultoria global de rápido crescimento, bem-sucedida e dinâmica como a Perficient à nossa família de parceiros”, disse Ryan Tanke, diretor de operações do Minnesota Timberwolves. “A Perficient já está ajudando muitas das maiores e mais reconhecidas marcas de Minnesota a prosperar na era digital, e estamos ansiosos para ajudá-los a ganhar mais consciência em nosso mercado e além.”

A Perficient é uma empresa de consultoria digital líder global. Nós imaginamos, criamos, desenvolvemos e operamos soluções de transformação digital que ajudam nossos clientes a superar as expectativas dos clientes, superar a concorrência e crescer seus negócios. Com capacidades de estratégia, criatividade e tecnologia incomparáveis, trazemos grandes ideias e inovações, juntamente com uma abordagem prática para ajudar as maiores empresas do mundo e as maiores marcas a terem sucesso. Negociada na Nasdaq Global Select Market, a Perficient é membro do índice Russell 2000 e do índice S&P SmallCap 600. Para obter mais informações, acesse www.perficient.com.

Algumas das declarações contidas neste comunicado à imprensa que não são puramente históricas discutem expectativas futuras ou apresentam outras informações prospectivas relacionadas a resultados financeiros e perspectivas de negócios para 2023. Essas declarações estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos, a incertezas e a outros fatores que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles contemplados pelas declarações. As informações prospectivas baseiam-se nas intenções, crenças, expectativas, estimativas e projeções atuais da gerência com relação à nossa empresa e ao nosso setor. Você deve estar ciente de que essas declarações refletem apenas nossas previsões. Os eventos ou resultados reais podem diferir substancialmente. Fatores importantes que podem fazer com que nossos resultados reais sejam substancialmente diferentes das declarações prospectivas incluem (mas não se limitam a) aqueles divulgados sob o título ‘Fatores de risco’ em nosso relatório anual mais recente no Formulário 10-K e em outros registros de títulos.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

