NHRA Thunder Valley Nationals

Saturday

At Bristol Dragway

Bristol, Tenn.

Sunday’s first round pairings

Top Fuel

1. Leah Pruett, 3.745 seconds, 322.42 mph vs. 16. Spencer Massey, 3.928, 308.50; 2. Brittany Force, 3.747, 334.48 vs. 15. Antron Brown, 3.907, 292.90; 3. Steve Torrence, 3.753, 329.10 vs. 14. Shawn Langdon, 3.842, 323.97; 4. Justin Ashley, 3.755, 327.74 vs. 13. Doug Foley, 3.841, 287.66; 5. Mike Salinas, 3.762, 327.35 vs. 12. Josh Hart, 3.819, 321.12; 6. Doug Kalitta, 3.764, 319.22 vs. 11. Clay Millican, 3.808, 327.11; 7. Dan Mercier, 3.768, 317.72 vs. 10. Tony Schumacher, 3.797, 323.58; 8. Austin Prock, 3.787, 326.08 vs. 9. Cameron Ferre, 3.795, 322.11.

Did Not Qualify: 17. Lex Joon, 4.095, 248.16.

Funny Car

1. Robert Hight, Chevy Camaro, 3.938, 321.35 vs. 16. Alex Laughlin, Dodge Charger, 4.182, 302.08; 2. Ron Capps, Toyota Supra, 3.962, 318.92 vs. 15. Dave Richards, Ford Mustang, 4.160, 294.24; 3. Chad Green, Mustang, 3.969, 322.50 vs. 14. Terry Haddock, Mustang, 4.125, 297.55; 4. Bob Tasca III, Mustang, 3.972, 329.26 vs. 13. Bobby Bode, Mustang, 4.094, 268.28; 5. Alexis DeJoria, Supra, 3.999, 322.88 vs. 12. Cruz Pedregon, Charger, 4.072, 318.39; 6. Tim Wilkerson, Mustang, 4.004, 318.99 vs. 11. Dale Creasy Jr., Charger, 4.067, 281.60; 7. J.R. Todd, Supra, 4.025, 325.53 vs. 10. John Force, Camaro, 4.063, 324.36; 8. Matt Hagan, Charger, 4.038, 314.61 vs. 9. Mike McIntire, Toyota Camry, 4.044, 300.80.

Did Not Qualify: 17. John Smith, 4.250, 305.15; 18. Paul Lee, 4.295, 212.59.

Pro Stock

1. Erica Enders, Chevy Camaro, 6.627, 205.88 vs. 16. Mason McGaha, Camaro, 6.692, 204.20; 2. Aaron Stanfield, Camaro, 6.631, 206.80 vs. 15. Fernando Cuadra Jr., Ford Mustang, 6.679, 205.47; 3. Cristian Cuadra, Mustang, 6.632, 206.04 vs. 14. David Cuadra, Mustang, 6.671, 205.01; 4. Greg Anderson, Camaro, 6.638, 205.79 vs. 13. Jerry Tucker, Camaro, 6.670, 205.38; 5. Dallas Glenn, Camaro, 6.642, 205.94 vs. 12. Matt Hartford, Camaro, 6.661, 204.98; 6. Camrie Caruso, Camaro, 6.643, 205.91 vs. 11. Bo Butner, Camaro, 6.656, 206.23; 7. Deric Kramer, Camaro, 6.643, 204.54 vs. 10. Troy Coughlin Jr., Camaro, 6.655, 205.66; 8. Kyle Koretsky, Camaro, 6.651, 206.20 vs. 9. Shane Tucker, Camaro, 6.653, 206.07.

Did Not Qualify: 17. Chris McGaha, 6.708, 204.79; 18. Fernando Cuadra, 6.709, 204.63; 19. Larry Morgan, 6.741, 204.20.

Pro Stock Motorcycle

1. Gaige Herrera, Suzuki, 6.808, 198.61 vs. 16. Ron Tornow, Victory, 7.062, 189.71; 2. Hector Arana Jr, EBR, 6.839, 199.02 vs. 15. Marcus Hylton, 7.057, 189.58; 3. Eddie Krawiec, Suzuki, 6.855, 198.03 vs. 14. Kelly Clontz, Suzuki, 7.014, 193.79; 4. Angie Smith, EBR, 6.856, 197.36 vs. 13. Jianna Evaristo, Suzuki, 6.984, 193.65; 5. Chip Ellis, EBR, 6.857, 196.73 vs. 12. John Hall, Buell, 6.943, 193.57; 6. Steve Johnson, Suzuki, 6.875, 195.36 vs. 11. Joey Gladstone, Suzuki, 6.942, 193.52; 7. Marc Ingwersen, EBR, 6.891, 194.16 vs. 10. Ryan Oehler, EBR, 6.928, 195.28; 8. Matt Smith, Suzuki, 6.904, 196.39 vs. 9. Chase Van Sant, Suzuki, 6.911, 193.85.

Did Not Qualify: 17. Lance Bonham, 7.260, 181.89; 18. Chris Bostick, 7.346, 186.30.

Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed without permission.