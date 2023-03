AP Wisconsin All-State Girls Basketball Teams

2022-23 AP ALL-STATE GIRLS BASKETBALL

PLAYER OF THE YEAR – (asterisk)Kamorea “KK” Arnold, 5-10, jr., Germantown

COACH OF THE YEAR – Sara Rohde, Green Bay Notre Dame

FIRST TEAM

Macy Donarski, 5-8, sr., La Crosse Aquinas

Macy Donarski, 5-8, sr., La Crosse Aquinas

(asterisk)Grace Grocholski, 5-10, sr., Kettle Moraine

Teagan Mallegni, 6-1, jr., McFarland

(asterisk)Allie Ziebell, 6-0, jr., Neenah

(asterisk) unanimous selection

SECOND TEAM

Jasonya “J.J.” Barnes, 5-8, so., The Prairie School

Gracie Grzesk, 6-0, jr., Green Bay Notre Dame

Julianna Ouimette, 5-10, sr., Lakeland

Sophia Rampulla, 5-10, sr., Union Grove

Taylor Stremlow, 5-10, jr., Verona

THIRD TEAM

Sydney Cherney, 5-9, jr., Reedsburg

Trista Fayta, 5-7, jr., Green Bay Notre Dame

Meghan Schultz, 6-3, sr., New Berlin West

Braelyn Torres, 5-8, sr., Kettle Moraine

Rainey Welson, 5-9, so., Hortonville

FOURTH TEAM

Jorey Buwalda, 6-0, sr., Randolph

Maggie Hartwig, 6-2, sr., Sauk Prairie

Kayl Petersen, 6-1, jr., Waupun

Amy Terrian, 5-8, so., Pewaukee

Gabby Wilke, 6-2, jr., Beaver Dam

High Honorable Mention

Lydia Aalsma, 5-10, so., Waupun

Emily Cooper, 5-8, jr., Chippewa Falls McDonell Central

Madi Dogs, 6-0, sr., Kewaskum

Aubrey Dorn, 6-0, jr, Chippewa Falls McDonell Central

Lalani Ellis, 5-9, sr., Milwaukee Academy of Science

Alexa Kinas, 5-8, jr., Kaukauna

Annika Pluemer, 5-9, sr., Brookfield East

Lindsey Schadewalt, 5-10, jr., New Glarus

Alayna West, 5-9, jr., Madison La Follette

Honorable Mention Antionique Auston, sr., Sun Prairie West; Reagan Briggs, jr., Verona; Audrey Deptula, sr., Middleton; Alana Durtschi, jr., Albany; Bella Pitta, sr., Lake Mills; Sylvia Fox, sr., Edgerton; Claire Meudt, jr., Waunakee; Camryn Nies, sr., Platteville; Olivia Olson, so., Cuba City; Sam Schmitt, jr., Oregon; Anna Fogle, sr., Sheboygan North; Ally Kakes,sr., Two Rivers; Ady Ketterhagen, fr., Oostburg; Tierney Madigan, so., Laconia; Megan Schuman, sr., Brillion; Neveah Thomas, sr., Kenosha Bradford; McKenna Johnson, jr., Wilmot; Carly Drew, jr., Westfield; Emma Jossie, sr., Stevens Point; Danielle Minsaas, sr., Marshfield; Samantha Davis, fr., La Crosse Aquinas; Breah Golden, sr., Arcadia; Megan Johnson, so., West Salem; Brittney Mislivecek, sr., La Crosse Central; Lindsay Steien, sr., Blair-Taylor; Reese Rogowski, sr., Wittenberg-Birnamwood; Lexie White, sr., Wausau West; Shae Kelley, jr., Brookfield East; Beautiful Waheed, sr., Milwaukee Academy of Science; Giselle Janowski, fr., Pewaukee; Nevaeh Thomas, sr., Kenosha Bradford; Ameerah Grant, so., Brown Deer; Keona McGee, jr., Whitefish Bay Dominican; Allison Hampel, sr., Greenfield; Lily Cayley, sr., Eau Claire Memorial; McKenna Shipman, jr., Colfax; Liza Cummings, sr., Alma Center Lincoln; Abby Thompson, sr., Blair-Taylor; Marley Hughes, sr., Chippewa Falls McDonell Central; MaKenzie Drout, sr., Kimberly; Sadie Jarmolowicz, sr., Freedom; Sammi Beyer, sr., Appleton East; Kailey Tulachka, sr., Mishicot; Chloe Vogel, sr., St. Mary Catholic; Lizzie Steingraber, sr., New London.

